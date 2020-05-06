В Одесской области иностранное судно сбросило в море более 8 тонн пальмового масла (фото)

Ущерб окружающей природной среде превысил 2 млн долл. Судно задержано, пока его владелец не оплатит штраф.

В морском порту «Пивденный» (Одесская обл.) с борта судна «Stavanger» в акваторию Черного моря произошел сброс более 8 тонн пальмового масла.

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Об этом в Facebook сообщил временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

По его словам, 30 апреля был установлен факт загрязнения внутренних морских вод Украины. В частности, в результате аварии произошел сброс с судна «Stavanger» (флаг TUVALU) пальмового масла в морском порту «Пивденный».

Отмечается, что Государственная экологическая инспекция осуществила расчет ущерба, нанесенного государству, в соответствии с нормативными документами.

По информации ГП «Администрация морских портов Украины», количество загрязняющих веществ, сброшенных в водную среду, составляет 8,437 тонны. Соответственно, сумма ущерба – более 2,416 млн долл.

«Это значительный размер штрафа, и мы понимаем, что его будут пытаться обжаловать. Но закон есть закон, и мы должны предъявить претензию в соответствии с объемами загрязнения. Положительным фактом является то, что это страховой случай, следовательно, компенсация может лечь не только на владельца (судна – УНИАН)», - отметил Фирсов.

По его словам, принято решение задержать судно пока владелец не оплатит нанесенный ущерб. Работы по ликвидации последствий разлива продолжаются.

Справка УНИАН. Морской торговый порт «Пивденный» – крупнейший по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала - 15,5 м, глубины у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов - около 2,6 км.