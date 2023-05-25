Если россияне будут продолжать военную активность на острове, через 1-2 месяца все в заповеднике будет разрушено, считает профессор.

Всего несколько месяцев пребывания российских оккупантов на Джарылгаче, который они превратили в военный полигон, могут привести к полному уничтожению природы острова, считает профессор Киево-Могилянской академии Евгений Хлобыстов.

В комментарии "Новостям Приазовья" (проект Радио Свобода) он отметил, что на этом острове в Каркинитском заливе Черного моря сконцентрированы около 500 видов редких растений. Восстановить его рукотворно будет невозможно.

"Там есть уникальное биоразнообразие, десятки занесены в Красную книгу, уникальные пески. ... Это действительно уникальное место. ... Особенности заповедников в том состоят, что когда мы теряем уникальность заповедного фонда, уникальность территории, уникальность биоразнообразия, мы потом не можем это восстановить. В принципе, это невозможно рукотворно восстановить. Потому что оно есть, пока мы его храним. Возврата назад не будет. К сожалению, мы можем потерять этот заповедник навсегда. Особенно, если он будет непосредственно привлечен в таких милитарных целях. И это, пожалуй, наиболее опасно", – подчеркнул Хлобыстов.

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По словам профессора, масштабы экологического ущерба будут зависеть от интенсивности использования территории оккупантами. Если россияне будут продолжать военную активность на острове, через 1-2 месяца все в заповеднике будет разрушено.

"Российские военные уже уничтожили естественную уникальность мыса "Опук" в оккупированном Крыму, поэтому вполне вероятно, что так же поступят и с островом Джарылгач", – добавил профессор.

Ситуация на острове Джарылгач - что надо знать

Джарылгач – самый большой остров Украины и Черного моря. Административно относится к Скадовскому району, что на временно оккупированном россиянами левобережье Херсонской области.

Вся территория острова входит в Национальный природный парк "Джарылгацкий", Джарылгацкий залив с островом охраняются Рамсарской конвенцией и являются одним из наиболее важных и уникальных водно-болотных угодий планеты.

На прошлой неделе Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что оккупационные войска соединили остров Джарылгач с оккупированной материковой частью Херсонской области – они засыпали переправу к острову песком. На самом острове был обустроен военный полигон.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов отмечали, что это приведет к заилению и деградации экосистем всего залива.

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