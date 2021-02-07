По предположениям очевидцев, животное убежало из контактного зоопарка.

В Харькове очевидцы заметили обезьяну в торговом центре Sun Mall.

Об этом сообщает МГ Объектив в субботу, 6 февраля.

На кадрах видно, как обезьяна прыгает по манекенам в одежном магазин, скрываясь от сотрудников. В итоге она спрыгнула на пол и убежала в неизвестном направлении.

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По предположениям очевидцев, животное убежало из контактного зоопарка, расположенного в этом ТРЦ.

Это уже не первый случай, когда из этого зоопарка сбегают животные. Беглецов обычно находят и возвращают обратно.

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Автор: УНИАН