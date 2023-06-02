Среди крылатых "эмигрантов" специалисты нашли птиц, которых окольцевали в Турции и Франции.

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области розовые фламинго, которых также называют фениксами, обустроили 160 "домов".

Как рассказали в нацпарке, фламинго, которые в этом году впервые начали гнездование в этом заповеднике, продолжают строить гнезда. Сейчас их уже насчитали около 160. "Птицам нравится местный пляж на берегу лимана, и они расположились там тремя примерно равными группами - неподалеку друг от друга", - сообщили специалисты.

Также отмечается, что местными учеными замечены птицы с пластиковыми цветными орнитологическими кольцами. В частности, зафиксировано четыре таких фламинго: три розовых красавца получили такие "украшения" в Турции, один - во Франции.

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Ученые объясняют, что кольцевание проводится с целью изучения биологии птиц: путей их миграций, расселения, продолжительности их перелетов, возраста, выживания, скорости размножения и тому подобное.

"Но удивительные фениксы преодолели тысячи километров и решили загнездиться именно у нас", - подчеркнули одесские специалисты.

Они говорят, что сейчас у фламинго критический период - если птиц побеспокоить или напугать, - они могут покинуть "Тузловские лиманы" и собственные гнезда. Поэтому население просят не пугать птиц на месте строительства колонии, и тогда они будут иметь шанс вырастить птенцов и вернуться в Одесскую область в следующем году.

"Птицы доверились нам с вами, мы не имеем права их подвести", - заявляет администрация парка.

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Напомним, в мае в национальном природном парке "Тузловские лиманы" впервые начали гнездиться редкие розовые фламинго. Даже жители областного центра впервые видели, как 80 фламинго летят с востока низко над Одессой в направлении заповедника.

Сообщалось, что специалисты насчитали в парке более 500 фламинго.

Справка УНИАН. "Тузловские лиманы" - национальный природный парк, расположенный в Одесской области. Он создан 1 января 2010 года. Его площадь 27 865 га, а общая площадь водных зеркал водоемов составляет 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.

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