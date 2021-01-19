Люминесцентные лампы содержат ртуть и являются опасными для окружающей среды.

В Черниговской области экоинспекторы 18 января обнаружили несанкционированную свалку люминесцентных ламп, представляющих опасность для людей и окружающей среды.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной экологической инспекции в Черниговской области.

Читайте такжеМедицинские отходы, пролежавшие почти полгода на обочине трассы возле Львова, убрали (видео)Согласно информации, свалка расположена в административных границах Киптевской территориальной громады.

«С правой стороны автодороги общего пользования государственного значения «Киев-Чернигов-Новые Яриловичи» на земельном участке находится около 1,5 тыс. отработанных ламп, которые содержат ртуть, а значит, классифицируются как чрезвычайно опасные отходы», - сказано в сообщении областной Госэкоинспекции.

Отмечается, что инспекция предоставила требование органу местного самоуправления о немедленном перемещении ламп в специально оборудованное место с последующей их утилизацией. Сейчас проводятся процессуальные действия для расчета ущерба за загрязнение и засорение земель отходами. Материалы будут переданы в правоохранительные органы для установления личностей нарушителей.

В Госэкоинспекции подчеркивают, что отработанные люминесцентные лампы могут загрязнять окружающую среду парами ртути, что очень опасно для здоровья людей и окружающей среды.

Как сообщила секретарь Киптевского сельского совета Вита Кучма, о свалке сельсовет проинформировал полицию. Проведены переговоры, и на этой неделе прибудут представители фирмы, которая утилизирует лампы. Для громады это обойдется в сумму около 20 тыс. грн.

"Мы были просто шокированы таким поступком. Как это надо не уважать людей и страну, где живешь, чтобы так поступать. За средства, которые теперь потратим на утилизацию, мы бы могли сделать что-то хорошее для своей громады", - подчеркнула Кучма.

По ее словам, происхождение ламп неизвестно, и прямых доказательств, откуда они появились на территории Киптевской громады, нет. Однако есть предположение, что это могут быть результаты деятельности какой-то компании, которая будто якобы осуществляла утилизацию ламп, а на самом деле просто их выбрасывала.

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Автор: Ирина Синельник