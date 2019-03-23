Начнем импортировать питьевую воду через 25 лет: ученые предупредили об угрозе экологической катастрофы для Украины (видео)

Это произойдет потому, что украинцы не экономят воду.

Ученые считают, что всего через 25 лет в Украине будут степи вместо лесов на Севере, обмелевший Днепр и импорт питьевой воды.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Более 800 поселков за последние годы остались без собственных водных источников, а с карты исчезают мелкие реки. Все это - из-за тотальной не экономии воды.

Читайте такжеВ мире более 2 миллиардов человек не имеют постоянного доступа к питьевой воде

Как оказалось, каждые две недели украинцы выливают все 23 Шацких озера. А за год население осушает три крупнейшие водохранилища: Киевское, Каневское и Днепровское.

Ученые считают, что такими темпами через 35 лет мы сольем в канализацию Азовское море. Ученые рассчитали, что к 2050 году Украина начнет импортировать питьевую воду. Поэтому уже сегодня нужно начинать экономить на бытовом уровне. Например, выключать кран, пока чистите зубы.