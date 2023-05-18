Чиновники также объяснили, почему почти не учли ущерб, нанесенный окружающей среде из-за ударов по одесским нефтебазам.

Экологи рассказали, какие убытки наносят окружающей среде атаки российских оккупантов на юге Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге в медиа-центре Украина-Одесса заместитель директора департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОВА Дмитрий Савалюк рассказал, какие именно важные объекты пострадали от ударов вражеских ракет и дронов.

Среди них, в частности, ООО "Эксимнефтепродукт" и АО "Одесснефтепродукт", объекты энергетической инфраструктуры в селе Мирное Одесского района, в Одессе - авиационный завод и Военная академия, складские помещения в селе Недубайское Одесского района. Также чиновник напомнил об ужасной трагедии в курортном поселке Сергеевка, где ракеты разбили жилой 9-этажный дом и базу отдыха "Годжи". Тогда погибло более 20 людей.

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По словам Савалюка, вред, нанесенный окружающей среде из-за атак оккупантов, рассчитывается по новым методикам, которые разработаны в 2022-2023 годах. Сейчас речь идет об убытках в Одесской области в 12 миллиардов гривень.

В свою очередь, и.о. начальника Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа Владислав Хрущ уточнил: такая незначительная сумма обусловлена тем, что на время, когда имели место удары по нефтяным объектам, убытки еще разрабатывались по довоенной методике.

"Тогда новые методики еще не были готовы, проходили регистрацию в Минюсте и тому подобное", - уточнил чиновник.

По его словам, соответствующие нормативы довоенного времени предусматривали присутствие инспекторов непосредственно на пострадавшем объекте именно во время выбросов, что невозможно во время войны. То есть, экологи могут попасть на место попаданий только после завершения работы ГСЧС, но тогда провести замеры выбросов в воздух уже очень проблематично.

Как уточнил Хрущ, по обновленным методикам экологические убытки только от разрушенных одесских нефтебаз составили бы миллиарды в национальной валюте. Он сделал сравнение: только атака на Сергеевку, где разрушены два гражданских здания, нанесла ущерб окружающей среде на 11 млрд грн.

Как добавил чиновник, попадание нефти и масла, например, в морскую среду, ведет к ужасным последствиям. Потому что эти вещества набирают вязкости, заиливаются, становятся осадком на дне моря и т.д. А еще в добавок в маслянистые вещества на поверхности попадают птицы.

Сейчас наибольший известный такой ущерб нанесен врагом на Николаевщине 16 октября 2022 года. Тогда дроны оккупантов попали в резервуары ООО "Эвери" - одного из ведущих экспортеров подсолнечного масла - из поврежденных емкостей произошла утечка.

"Произошла утечка на территорию предприятия и вне ее. Также, кроме моря, было зафиксировано попадание масла в акваторию Бугского лимана. Площадь загрязнения составила около 750 кв. м, а площадь масляного пятна - более 3 тыс. кв. м. Содержание жиров в Черном море тогда превысило норму в 5,5 раз, а в некоторых местах - в 15 раз. Ущерб, нанесенный водным ресурсам, составил 39 миллиардов гривень", - рассказал специалист.

Он подчеркнул, что при этом инспекторы из-за безопастностной составляющей еще не проводили никаких исследований вокруг острова Змеиный, где некоторое время продолжались жестокие бои.

Вред экологии из-за россиян

Напомним, недавно Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа сообщала, что окружающей среде Одесской области нанесен ущерб в 11,7 млрд грн. Наибольший ущерб - 11,1 млрд грн - нанесен засорением земель при разрушении из-за попадания ракет в июле 2022 года в жилой дом и базу отдыха "Годжи" на территории курортного поселка Сергеевка.

В результате попадания дронов в апреле этого года произошло разрушение помещений производственного предприятия Одессы - ущерб окружающей среде составил более 800 млн грн и тому подобное.

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