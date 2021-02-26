Это первый подобный инцидент за 31 год существования парка.

Работник сафари-парка Кабарсено в Кантабрии умер после того, как слон ударил его хоботом.

Читайте такжеНа Facebook незаконно распродают уникальные леса АмазонииОб этом пишет The Guardian.

Это первый подобный инцидент за 31 год существования парка.

Самка слона весом около 4000 кг ударила 44-летнего мужчину, когда он убирал в вольере. Из-за этого он ударился головой о решетку.

Мужчину доставили в больницу, где он скончался через несколько часов. Полиция начала расследование.

«Сила удара была огромной, никто не смог бы выжить», - сказали в парке.

В сафари-парке Кабарсено собрано более 150 представителей фауны со всего мира. Он является самым большим подобным парком в Европе.

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Автор: Людмила Жерновская