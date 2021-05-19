На Кинбурнской косе расцвело крупнейшее в Европе поле диких орхидей, которые занесены в Красную книгу.
В этом году из-за затяжной весны дикие орхидеи, которых еще называют ятрышники, расцвели чуть позже, чем обычно, говорится в сюжете ТСН.
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Площадь орхидейного поля составляет более 60 гектаров. Это поле, как и вся Кинбурнская коса является заповедником.
Охранники просят не выкапывать орхидей, ведь дома и на приусадебных участках эти дикие растения не приживаются, поскольку нуждаются в специальном микроклимате.
Между тем, видео и фото этих краснокнижных цветов местные активно выкладывают в соцсети.
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