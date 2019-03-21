РФ и Венгрия договорились о поставках газа в случае отсутствия контракта на транзит через Украину

Венгрия будет покупать российский газ через Австрию.

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что Российская Федерация и Венгрия договорились о поставках природного газа после 2019 года в случае отсутствия контракта на транзит газа через территорию Украины.

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Об этом Сийярто заявил после переговоров с председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером, сообщается на сайте венгерского правительства.

«Вопрос энергетической безопасности также обрел геополитическую тональность в связи с тем, что соглашение о транзите между Россией и Украиной утратит силу в конце этого года, и новый контракт пока не подписан. Это означает, что может возникнуть ситуация, при которой Россия больше не будет поставлять газ на европейский континент через Украину. Мы должны подготовиться к этому сценарию, поскольку всегда должны учитывать наихудший сценарий, когда планируем меры по безопасности в вопросе поставок энергоносителей», - подчеркнул Сийярто.

«Сегодня генеральный директор «Газпрома» и я заключили соглашение о том, что «Газпром» обеспечит поставки природного газа в Венгрию, независимо от того, будет ли подписано соглашение о транзите газа между Россией и Украиной», - заявил Сийярто.

Он пояснил, что Венгрия сможет покупать определенные объемы газа, необходимые для граждан и промышленных потребителей через Австрию, как было в этом году, и, кроме того, венгерские резервуары для хранения газа также должны использоваться.

Как сообщал УНИАН, 21 января в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа после 2019 года.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что «Газпром» предлагает продлить существующие контракты с НАК «Нафтогаз Украины» даже без экспертных консультаций.

По словам исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, существующий транзитный контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» не соответствует требованиям украинского и европейского законодательства, поэтому не может быть продлен. Кроме того, российская сторона заявила, что продление транзитного контракта возможно, если НАК добровольно откажется от требований к «Газпрому» исполнить решение арбитража, а также согласится не указывать в новом соглашении объемы транзитного газа.