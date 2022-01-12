По завершению модернизации концентрация пыли в очищенном газе на меткомбинате будет значительно ниже утвержденных действующим законодательством Украины значений.

Группа компаний "Метинвест" с начала масштабной экологической модернизация на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича (МККИ) в 2019 году направила на строительство современных газоочистных установок около 100 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, на данный момент на меткомбинате Ильича продолжается экологическая модернизация доменного цеха, предусматривающая строительство новых аспирационных систем. На капитальный ремонт и реконструкцию газоочисток остановлена доменная печь № 4. Инвестиции компании в проект составили 27 млн долларов.

Как отмечают в компании, новая система фильтрации уже доказала свою эффективность на ДП №3 и ДП №5, которые были построены с нуля и подключены к агрегатам – существенно сократилось количество выбросов веществ в виде твердых частиц пыли от литейных дворов и подбункерных помещений печей.

Аналогичную систему газоочистки на данный момент возводят на доменной печи № 4. Демонтирована и перенесена инфраструктура, заложен фундамент под объекты энергоснабжения. Ведется строительство фундаментов под фильтры и сбор металлоконструкций. Генеральным подрядчиком работ стал "Метинвест Инжиниринг".

"Уже завершено устройство фундаментов по обеим площадкам, выполняются работы по монтажу металлоконструкций как опорных, так и магистральных газоходов для отводов аспирационных газов. Начаты работы по монтажу фильтров", – рассказал руководитель проекта по строительству систем аспирации "Метинвест Инжиниринг" Роман Юрченко.

Отмечается, что реализация проекта позволит эффективно обеспечивать улавливание и очистку пылевоздушного потока, который образуется при выполнении технологических операций.

"После запуска нового газоочистного оборудования снизится уровень выбросов пыли от литейного двора и подбункерных помещений домны №4. Концентрация пыли в очищенном газе будет значительно ниже утвержденных действующим законодательством Украины значений", – рассказал начальник отдела охраны окружающей среды комбината имени Ильича Владимир Колодочка.

Параллельно со строительством газоочистных установок ведется капитальный ремонт доменной печи № 4. Завершить его планируют в первом квартале текущего года. Следующий этап – подключение всех инженерных конструкций в единую систему и проведение пуско-наладочных работ.