При этом у исследователей пока нет однозначных выводов насчет вероятности следующего землетрясения из-за кальцитов.

Останки умерших одноклеточных, превратившиеся в кальциты, могут влиять на движение тектонических плит в глубинах океана.

К такому выводу пришли геологи из Веллингтонского университета Виктории.

Однако, у исследователей пока нет однозначных выводов насчет вероятности следующего землетрясения из-за кальцитов, поскольку изучить эту область крайне трудно и понадобится дорогостоящее буровое оборудование.

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В своих выводах геоллоги основывались на результатах изучения открытых залежей известняка.

Они выяснили, что нерастворенный кальцит теоретически мог бы помешать движению тектонических плит. А вот много ли его там, пока неизвестно. Количество кальцита зависит от температуры. Чем она выше, тем сложнее отложениям раствориться.

В глубине зоны субдукции температура постепенно повышается примерно на 10º C на каждый километр.

Геологи знают о зоне субдукции Хикуранги меньше, чем о других разломах Новой Зеландии, потому что ее нельзя изучить вблизи. Записи предыдущих землетрясений не столь полны, а состояние разломов не изучено, что усложняет прогнозирование следующего крупного землетрясения.

Исследователиотметили, что существует 26-процентная вероятность сильного землетрясения в течение следующих 50 лет вдоль этого разлома, которое может вызвать большое цунами. В этом выводе они основываются на данных приблизительной модели, составленной с учетом предыдущих землетрясений. Однако более точно сказать, где и когда будет катаклизм, пока невозможно.

Землетрясения в мире

В последние несколько месяцев некоторые страны сотрясл сильнейшие землетрясения. Так, в начале лета Афганистан всколыхнуло мощное землетрясение, жертвами которого стали более 1000 человек, более 1500 получили ранения. Перед этим вблизи восточного побережья острова Хонсю в Японии было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,3.

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