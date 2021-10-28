Ранее животные выступали в цирке.

Медведи, которых обнаружили на балансе Запорожской детской железной дороги, переезжают в нидерландский сафари-парк.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Малюк и Ляля прожили в Запорожье более 20 лет. Они выступали в цирке, а потом их перевели в зооуголок детской железной дороги.

Согласно нынешним нормам содержания животных, медведям нельзя жить в маленьких вольерах. Поэтому волонтеры договорились с нидерландским зоопарком об их переезде.

Животных усыпили на время поездки. В сафари-парке говорят, что они будут жить на территории под названием "Медвежий рай". Там их ждут еще семь медведей.

На балансе "Укрзализныци" нашли медведей

Ранее и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик сообщил, что на балансе Запорожской детской железной дороги обнаружили двух медведей.

Их передадут на реабилитацию и содержание в зоопарк Ouwehand Zoo в городе Ренен.

Новый дом для животных искали несколько лет, но украинские центры отказывали из-за отсутствия мест.

Автор: Людмила Жерновская