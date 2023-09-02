На видео можно увидеть, как медведь сначала пытался перелезть через забор с колючей проволокой.

В Литве на границе с Беларусью медведь пытался перелезть через забор, чтобы пересечь границу между странами.

Как сообщает литовское издание tv3.lt пограничники подтвердили, что инцидент действительно имел место. На видео можно увидеть, как медведь сначала пытался перелезть через забор с колючей проволокой. Когда у него ничего не получилось, он попытался выкопать яму под забором, но это тоже было безуспешно.

Как говорится в сообщении, по ту сторону забора расположена Беларусь и именно там обитают медведи.

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