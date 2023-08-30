Многие считают, что платить за причиненный животным ущерб – обязанность владельцев, но иногда сумма компенсации может быть слишком большой.

Непослушный кот устроил хаос в доме, в котором в отсутствие владельцев продолжается ремонт. Это может обойтись "котомаме" в кругленькую сумму.

Как пишет Newsweek, владелица животного-дебошира рассказала на Mumsnet, что животное случайно смогло попасть в помещение соседей на выходных, однако не смогло самостоятельно выбраться из-за того, что в доме установлены "умные" двери для котов, умеющие считывать микрочипы и пропускающие только четвероногих с "правильным" чипом.

Когда строители вернулись на объект после выходных и освободили кота, стало известно, что он успел испортить окрашенные стены и пол. Теперь владельцы помещения требуют у владелицы кота значительную сумму компенсации за замену загрязненного ковра, испорченного ламинированного пола, перекраску стен со следами лап и подоконника и другой мелкий ремонт.

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"Я надеялась, что они воспримут все это положительно, как владельцы кошек, и мы будем смеяться над этим, станем новыми друзьями с кошками. Но они просто взрываются! Они предложили, чтобы я заплатила 1600 фунтов стерлингов. ... Стоит ли отказаться платить эту сумму? У меня даже нет этой суммы в наличии, мне нужно было бы получить кредит", – спрашивает женщина и уточняет, что соседи не приняли ее предложение сделать необходимый ремонт самостоятельно вместо выплаты.

Мнения комментаторов разделились. Одни говорят, что соседи требуют слишком большую сумму, другие утверждают, что платить за причиненный животным ущерб – обязанность владелицы.

"1600 фунтов стерлингов, это шутка. извините, звучит ужасно", "А я считаю, что вы ведете себя безрассудно. Ваш кот нанес ущерб, вам придется платить", - пишут комментаторы.

Милые новости о кошках на УНИАН

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