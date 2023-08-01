Теперь кошка постоянно имеет "сварливое" выражение лица.

В соцсетях активно обсуждают кошку по имени Прешес (Precious), которая после потери передних зубов навсегда осталась со "сварливым" выражением лица.

Как пишет издание Newsweek, этой кошке всего два года. Она прожила всю свою жизнь в DMV — округе Колумбия, Мэриленде и Вирджинии — со своей владелицей Мэри Кейт. Популярность пришла к ней после того, как сестра Мэри Кейт опубликовала фото животного в Reddit.

"Кошка моей сестры потеряла верхние клыки, и теперь это ее постоянное выражение лица", – подписала она публикацию. Фотография Прешес сразу собрала десятки тысяч лайков и сотни комментариев.

Видео дня

Владелица животного рассказала журналистам, что кошка потеряла зубы, когда играла.

"Ей нравится бегать и скользить по стенам и мебели. Потеря зубов нисколько не повлияла на ее жизнь. Ветеринар сказал, что если это не повлияло на ее жизнь, то она чувствует себя хорошо без них, и сказал, что ничего страшного", – поделилась Мэри Кейт

У взрослых кошек обычно 30 зубов: 12 резцов — шесть верхних и шесть нижних — четыре клыка, 10 премоляров и четыре моляра. Передние клыки включают два верхних и два нижних. Длинные клыки расположены в уголках рта и важны для плотоядных кошек.

Однако потеря передних зубов серьезно не повлияла на Прешес. Хотя ее верхняя губа теперь часто застревает на нижних зубах, это не создает для нее других проблем в ее повседневной жизни.

Пользователи Reddit отмечают, что эта кошка достойна стать героиней мемов. Хозяйка, похоже, соглашается с этим мнением. На странице Прешес в Инстаграм даже есть фотография с такой надписью: "Когда кто-то стучится в дверь, а ты дома один".

Курьезы с животными

В американском штате Калифорния медведь полез купаться в частный бассейн. Владельцы дома вызвали полицейских, которым и пришлось разбираться с незваным гостем. Когда правоохранители прибыли на место, медведь сам вылез из воды.

В то же время в одном из городков Италии устроил переполох беглый слон. Цирковой слон решил прогуляться по окрестностям города. Животное нашли на парковке супермаркета, после чего отвели обратно в вольер.

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