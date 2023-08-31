На Reddit домовладелица рассказала, что им пришлось установить секретную камеру видеонаблюдения, чтобы поймать его соседа с поличным

Одна женщина, узнав, что ее сосед разрешил своей собаке пописать в их саду, пришла в ярость. На Reddit домовладелица рассказала, что им пришлось установить секретную камеру видеонаблюдения, чтобы поймать соседку с поличным, пишет mirror.

Она объяснила: "Моя соседка приводит свою собаку ко мне во двор, чтобы она пописала 2 раза в день. Я живу в таунхаусе, и у меня крошечный двор перед домом (плюс небольшой боковой двор, поскольку я живу в концевом доме). Больше года назад я начала замечать в моем дворе картину с моей соседкой через дорогу/по диагонали от меня, когда ее собака писает, и мне казалось, что я вижу это довольно часто".

Она добавила: "Я установила камеру наблюдения на фасаде моего таунхауса, и каждый божий день утром и вечером она ловит ее, идущую прямо к моему двору, где она садится на корточки, чтобы пописать, затем они оборачиваются и отправляются домой".

Видео дня

Попросив совета по поводу ситуации, жительница сказал: "Что мне делать в этой ситуации? Обратиться напрямую к указанным соседям?"

Некоторые смогли предложить полезные советы, как сказал один человек: "В следующий раз, когда это произойдет, я выбегу и вежливо попрошу ее не позволять ее собаке писать туда, потому что она убивает вашу траву".

Второй человек написал: "Я бы встретил ее там и однажды утром столкнулся с ней. То, что она делает, настолько грубо и неуважительно, что вы можете ответить ей словами! Не нужно быть добрым или извиняться. Она, вероятно, не выиграет". "Если это не сработает, постойте там с садовым шлангом в то время, когда она обычно приходит. Она найдет новое место для своей собаки, чтобы заняться своими делами. Это должно быть у нее во дворе!".

Другие случаи с соседскими собаками

Мужчина обнаружил, что его собственный сосед выбрасывает экскременты его собаки через забор и в его сад. Однако он отомстил.

Отправившись на Reddit, чтобы поделиться этой историей, мужчина рассказал, что заметил это только тогда, когда пошел по соседству, чтобы предложить мужчине несколько своих свежих яиц.

"Я был зол, но ничего не сказал, а потом он написал мне сразу после того, как сказал: "Извини, я больше не буду перебрасывать какашки через твой забор", - написал он.

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