Что это за пробирки и кто их выбросил правоохранители еще выясняют.

Медицинский мусор, который пять месяцев пролежал у трассы близ Львова наконец забрали на утилизацию.

Читайте такжеВ Киеве неизвестные бросили контейнеры с мусором в Днепр (фото)Как говорится в сюжете ТСН, львовский активист писал жалобы, снимал стихийную свалку и требовал, чтобы отходы забрали. Медицинский мусор, который 5 месяцев пролежал у трассы недалеко от Львова, наконец забрали на утилизацию.

На днях ТСН рассказывала о почти сотне пробирок с кровью, которые обнаружили еще в августе прошлого года. Львовский активист писал жалобы, снимал стихийную свалку и требовал чтобы отходы забрали.

Наконец Сокольницкий сельский совет заказал услуги спецфирмы, которая уничтожила медицинский мусор под надзором полиции. Об утилизации отчитались в соцсети.

Что это за пробирки и кто их выбросил — правоохранители еще выясняют.

В полиции ранее уверяли, что о свалке с медицинскими отходами узнали несколько дней назад из соцсетей и уже назначили экспертизы и ищут причастных.

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Автор: УНИАН