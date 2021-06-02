По мнению экспертов, псевдоэкологи действуют либо по политическим мотивам, либо борются за ресурс.

Манипуляции экологической тематикой в Украине приобретают угрожающие масштабы, а действия псевдоэкологов не имеют ничего общего с защитой окружающей среды.

Об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок, передает "5 канал".

"Эскалация экотерроризма в Украине усиливается. Это борьба или по политическим мотивам, какие-то дивиденды, если это перед выборами происходит. Если между выборами – то это борьба за ресурс, борьба за территорию, за конкретный бизнес", – пояснила Цыганок.

Эксперты объясняют, что все эти искусственно созданные общественные организации на самом деле не озабочены проблемами экологии – вырубкой лесов, засоренностью территорий или загрязнением воздуха. Вместо этого их интересует только конкретный промышленный объект.

Более того, отмечают профессиональные экологи, обычно на такие заказные акции свозят людей из разных регионов, часто даже с противоположной части страны.

В частности, эксперты вспоминают ситуацию с Беляевским обогатительным комбинатом в Запорожской области, который несколько лет был в осаде так называемых псевдоактивистов. Не имея никаких доказательств, те запугивали жителей окрестных сел и подстрекали их к протестам, поэтому предприятию пришлось обратиться в правоохранительные органы.

"Налицо все факты экотероризма. Потому что конкретная компания, не имея никаких доказательств, какай будет вред наноситься окружающей среде конкретного региона, не опираясь ни на какие конкретные факты, продолжает противодействовать запуску такого объекта", – пояснила Цыганок.

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Автор: Григорий Бондарь