В Хмельницкой области лебеди могут не улететь из-за горожан, которые их подкармливают.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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«Горожане начали их регулярно подкармливать – и это плохо, говорят ветеринары. Потому что птицы становятся ручными и сытыми. А когда вскоре ударят морозы, то не смогут улететь в теплые края и замерзнут», – говорится в сюжете.
Сейчас есть шанс, что лебеди поднимутся в небо, когда почувствуют первые морозы, но при одном условии – люди должны прекратить их подкармливать.
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