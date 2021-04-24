С 1980 года расположение полюсов сместилось примерно на 4 метра.

Массовое таяние ледников в результате глобального потепления привело к заметному смещению оси Земли с 1990-х годов.

Об этом говорится в новом исследовании ученых, цитирует The Guardian.

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Изменения распределения массы планеты приводят к перемещению оси, а следовательно и полюсов. В прошлом изменения диктовались природой (например, океанические течения или конвекция горячих пород в недрах Земли), но с 1990-х уже действиями человека.

Ученые связали таяние ледников с изменениями оси. Установлено, что в 1995 году направление полярного дрейфа сместилось с юга и восток и за последние 15 лет ускорилось в 17 раз.

С 1980 года расположение полюсов сместилось примерно на 4 метра.

На движение полюсов также могли влиять и грунтовые воды. Из-за того, что их постоянно перекачивают для хозяйственных нужд, эти запасы попадают в мировой океан, повышая его уровень. За последние 50 лет человечество взяло из-под земли 18 триллионов тонн воды.

Пока движение земной оси недостаточно, чтобы заметно повлиять на повседневную жизнь людей, оно может, разве, изменить на миллисекунды продолжительность дня.

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Автор: Яна Ставская