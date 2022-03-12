Любой ядерный шантаж будет ядерным терроризмом.

Украинская разведка имеет несколько вариантов ядерного шантажа российскими оккупантами.

Об этом в интервью Укринформ сообщил глава ГУ разведки МО Кирилл Буданов.

"Мы имеем информацию о разработке двух вариантов. Из них они выберут, это зависит исключительно от них. Первый - это масштабное поджигание радиоактивных лесов, поднимется сразу радиоактивное облако и пойдет в направлении, куда дует ветер. Второе - применение артиллерии по ядерному хранилищу. Результат будет тот же. Что в первом, что во втором случае российское руководство имеет целью обвинить именно Украину, и именно ее "нацистские", "неонацистские" формирования, которых здесь на самом деле не существует", - рассказал Буданов.

Он обратил внимание, что россияне не впервые прибегают к такому типу шантажа, ведь за период этой войны РФ атаковала с оружием Запорожскую АЭС и Харьковский физико-технический институт.

По его словам, таким образом оккупанты хотят нас запугать из-за провала в наступлении.

Буданов подчеркнул, что любой ядерный шантаж будет ядерным терроризмом, экоцидом и экологической катастрофой, от которой больше всего пострадают Беларусь и Украина.

Российская атака на украинские АЭС

24 февраля в результате российского вооруженного нападения все объекты ГСП ЧАЭС, расположенные в зоне отчуждения, взяли под контроль российско-фашистские войска.

9 марта в результате враждебных действий оккупантов была полностью обесточена Чернобыльская АЭС.

На хранилище отработанного ядерного топлива - 1 хранится около 20 тыс. отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении, которое возможно только при наличии электроснабжения. Если же его не будет, то насосы не будут выполнять охлаждение. Как следствие - возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветром радиоактивное облако может перенести в другие регионы Украины, Беларуси, России, европейские страны.

Кроме того, не будет работать вентиляция на объекте. Весь персонал, который там находится, получит опасную дозу излучения.

Также не работает система пожаротушения, и это огромный риск в случае пожара, который может произойти вследствие попадания снаряда.

В настоящее время там продолжаются боевые действия, что делает невозможным проведение ремонтных работ и восстановление энергопитания.

Вчера, 9 марта, в МАГАТЭ заявили, что ситуация с безопасностью на ЧАЭС "не критическая". Международное агентство утверждало, что объема охлаждающей воды на Чернобыльской АЭС достаточно для эффективного отвода тепла без необходимости электроснабжения.