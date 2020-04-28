В Житомирской области возник новый лесной пожар: пламя распространилось на природный заповедник
На Житомирщине во вторник возник новый лесной пожар - загорелись деревья и трава в Олевском районе.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"Во второй половине дня около 15 часов в Олевском районе Житомирской области возникло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи с. Рудня-Перганская, местами пожар переходил в верховой. Организовано комплексное применение наземных и авиационных сил", - говорится в сообщении.
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Спасателям при помощи авиации ГСЧС удалось ликвидировать верховой пожар, продолжаются работы по локализации горения лесной подстилки, пней и древесины.
"К тушению привлечено 124 человека и 26 единиц техники, в том числе от ГСЧС 59 чел. л/с и 14 ед. техники, из них 3 самолета АН-32П", - уточнили в ведомстве.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в ГСЧС отчитались о локализации пожара в Чернобыльской зоне.