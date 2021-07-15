Тропические леса еще десять лет назад были мощным поглотителем CO2, а теперь сам ведет к климатическому кризису.

Самые крупные в мире тропические леса Амазонии в Бразилии стали представлять опасность для экологии.

Как пишет The Guardian, все из-за того, что количество углекислого газа, которое выделяют природные насаждения из-за массовых пожаров и вырубок, превысило объемы поглощения деревьями вредных выбросов из воздуха.

Экологи установили, что гигантский лес еще десять лет назад был мощным поглотителем CO2 из окружающей среды, а теперь сам ведет к климатическому кризису.

По подсчетам исследователей, заросли Амазонии стали производить ежегодно полтора миллиарда тонн парникового газа, а забирают из воздуха лишь полмиллиарда тонн.

Читайте такжеВ лесу на Херсонщине густо зацвели кактусы: появились они там при загадочных обстоятельствах (видео)Среди причин, по которым тропические леса стали серьезным источником выбросов ученые называют:

пожары и вырубки, которые устраивают фермеры, чтобы расчистить территорию под выращивание сои или разведение скот;

аномальные засухи, вызванные глобальными проблемами с климатом.

Данные по выбросам углекислого газа от зарослей Амазонки собирали при помощи самолетов на высоте до 4,5 тысячи метров. Предыдущие исследования, которые уже свидетельствовали о том, что крупнейшие леса мира превращаются в серьезный источник CO2, получили со спутника.

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Автор: Катерина Шварц