В 2019 году более 37% исчезнувших за год тропических лесов пришлись на Бразилию.

Две трети тропических лесов в мире уже уничтожены или деградировали, а Бразилия, на которую возлагались надежды, вырубает такие леса быстрее всех.

Об этом говорится в глобальном отчете фонда Rainforest Foundation Norway о состоянии тропических лесов на планете, передает Медуза.

В отчет вошли доступные данные обо всех тропических лесах на Земле и проанализирована собранная с 2002 по 2019 годы информация о произошедших с ними изменениях в 73 странах мира.

Эксперты пришли к выводу, что из примерно 14,5 миллиона квадратных километров тропических лесов, которые когда-то покрывали поверхность Земли, нетронутыми остаются только 36%. Более трети тропических лесов (34%) полностью исчезли. Еще 30% в той или иной степени деградировали.

"Теперь мы знаем, сколько тропических лесов осталось в мире и в каком состоянии они находятся. Мы сравнили эти цифры с оценками, сколько тропических лесов существовало до вмешательства современного человека. Эти знания необходимы для расширения глобальной борьбы за спасение того, что осталось", - заявил автор отчета, старший советник Rainforest Foundation Norway Андерс Крог.

В фонде отмечают, что в период с 2002 по 2019 год мир потерял 571863 квадратных километров тропических лесов (это больше территории Франции). При этом площадь нетронутых лесов сравнима с половиной площади Европы.

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Особенно сильно пострадали азиатские территории. Сегодня на них приходится лишь 7% нетронутых тропических лесов мира. Например, на острове Суматра только 9% от первоначальной площади тропического леса остается нетронутой, подчеркивается в отчете. В Юго-Восточной Азии леса в основном уничтожают под плантации масличной пальмы, в Центральной Африке - из-за традиционного и коммерческого земледелия, а также лесозаготовок.

Однако, проведенное исследование дает и поводы для оптимизма, считают в Rainforest Foundation Norway.

"Положительным итогом можно считать то, что мы не вырубили половину тропических лесов мира - такое распространенное заявление можно найти на различных авторитетных веб-сайтах", - говорится в тексте исследования.

Однако тропические экосистемы приближаются к переломному моменту. Естественная саморегуляция лесов нарушается из-за изменений климата, вызванного, в том числе, сокращением зеленого покрова. Это, в свою очередь, затрудняет выживание оставшихся тропических лесов. "Это ужасающий цикл", - сказал Крог агентству Reuters.

Сейчас 72% нетронутых тропических лесов, по данным Rainforest Foundation Norway, находятся в бассейне Амазонки, причем 42% - на территории одной только Бразилии. С этой территорией исследователи связывают надежды на сохранение того, что осталось от таких экосистем.

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Однако в последние десятилетия Амазонка находится под сильным антропогенным давлением, поскольку сельскохозяйственный бум вынудил фермеров и спекулянтов землей выжигать участки для выращивания сои и других культур. Тенденция усугубилась в 2019 году, когда новый президент Бразилии Жаир Болсонару вступил в должность и начал ослаблять меры по охране окружающей среды, напоминает Reuters.

В 2019 году более 37% исчезнувших за год тропических лесов пришлись именно на Бразилию, отмечают в фонде.

"Бразилия обладает самым большим участком тропического леса в мире, но и теряет его она тоже быстрее всех", - подтвердила выводы отчета географ Института экологических исследований Амазонии Ане Аленкар, которая не участвовала в подготовке исследования.

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Автор: УНИАН