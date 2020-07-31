Эксперт рассказал, как тема экологии используется политиками для пиара перед выборами

Накануне местных выборов, запланированных на осень 2020, наблюдается всплеск гражданской активности. Политолог Кирилл Сазонов объяснил это тем, что политики таким образом пиарятся на теме экологии, используя картинку с активистами либо же псевдоактивистами.

Читайте такжеВ Одессе назвали сумму ущерба от утечки нефтепродуктов из аварийного танкера "Делфи"

Об этом эксперт рассказал в эфире "5 канала". Так, в нескольких городах Украины - Маруполе, Днепре и Запорожье - по словам Сазонова, различные политсилы хотят использовать тему экологии для достижения своих целей, например, чтобы вывести людей на улицы.

"... Политики вкладывают деньги в избирательную кампанию. И, конечно, эти деньги они могут использовать для каких-то акций. От экологических до вопросов социальных, инфраструктурных, тарифных – любых", - подчеркнул политолог.

В то же время, по словам эксперта, экологи не говорят об очень актуальных проблемах в стране, среди которых — опасность радиационного загрязнения Днепра (на сегодня неизвестен уровень радиации в иле главной артерии страны, ведь никакие исследования не проводились) из-за дноуглубительных работ на реке Припять.

Сазонов отметил, что в Украине необходимо разработать эффективную стратегическую госпрограмму для решения хронических экологических проблем в нашей стране, а не проводить проплаченные митинги при участии псевдоактивистов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram