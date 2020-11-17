В последние пять лет фиксируется существенное увеличение нарушений природоохранного законодательства.

Государственная экологическая инспекция Украины для более оперативного и эффективного противодействия нарушениям природоохранного законодательства намерена создать Центр по фиксации экологических нарушений с помощью аэрокосмической съемки.

Об этом сообщает пресс-служба Национального экологического совета Украины.

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"Понимая все вызовы, которые сегодня стоят перед природоохранными органами, продолжая начатые реформы, Государственная экологическая инспекция Украины для более оперативного и эффективного противодействия нарушениям природоохранного законодательства совместно с Академией последипломного образования при Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины намерена создать Центр по фиксации экологических нарушений с помощью аэрокосмической съемки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что государственные природоохранные органы фиксируют существенное увеличение нарушений природоохранного законодательства в последние пять лет. Нерационально используются природные ресурсы, появляются незаконные песчаные и гравийные карьеры, рубятся леса, браконьерство уничтожает водные живые ресурсы.

"Все это ведет к уничтожению целых экосистем. Непродуманная человеческая деятельность вызвала процессы изменения климата, которые рискуют стать необратимыми. Глобальное потепление в нашей стране сместило климатические пояса на 250 километров. Последние четыре года наблюдается катастрофическое маловодие, реки наполняются не более 70% от нормы, что повлекло за собой опустынивание территорий", - отметила пресс-служба.

Сообщается, что в первую очередь это коснулось южных областей: Николаевской, Херсонской, Одесской.

Ранее председатель Госэкоинспекции Андрей Малеванный заявлял, что реформа Государственной экологической инспекции, а именно создание новой территориальной сети ведомства, проведение кадровых изменений и увеличение размеров штрафов, будет завершена до конца года.

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Автор: Анна Бредихина