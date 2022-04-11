Мертвых птиц захоронили, при этом, пытаясь избежать опасности бактериального заражения, защитить подземные воды и почвы от загрязнения.

Из-за действий оккупантов на Чернобаевской птицефабрике в Херсонской области погибло уже около 4 млн кур, область находится на пороге экологической катастрофы.

Об этом в Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"На одном из крупнейших и самых современных предприятий Европы по производству куриного яйца, птицефабрике "Чернобаевская" агрохолдинга "Укрлендфарминг" в Херсонской области, погибло уже около 4 млн кур", - написала она.

Как отметила Денисова, в результате обстрелов было прервано электроснабжение, хозяйство осталось без возможности кормить птицу и вывозить готовую продукцию.

Она добавила, что рашисты обокрали предприятие, вынесли почти всю технику и личное имущество работников. Возобновить работу предприятия пока невозможно.

В то же время, работникам птицефабрики удалось раздать около 90 тысяч кур и более 1,4 миллиона яиц местному населению и соседним фермам.

Денисова отметила, что мертвых птиц захоронили, при этом, пытаясь избежать опасности бактериального заражения, защитить подземные воды и почвы от загрязнения.

"Умышленное нападение, когда известно, что оно станет причиной случайного широкого, долгосрочного и серьезного ущерба окружающей природной среде, является военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского статута Международного уголовного суда. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московского механизма, учесть эти факты военных преступлений и нарушений РФ прав человека в Украине", - написала омбудсмен.

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