Подводный шум от его строительства вредит китообразным.

Строительство загадочного сооружения возле Крымского моста пагубно влияет на китообразных. Об этом заявила группа ученых, занимающихся проблемами дельфинов Азовского и Черного морей.

Они отмечают, что на глазах всего мира происходит очередное преступление оккупантов против природы.

"В Керченском проливе сейчас забивают сваи для строительства дополнительного лишнего сооружения возле Керченского моста - то ли защитного, то ли вспомогательного. Это сопровождается сильным подводным шумом, который вредит китообразным, в первую очередь, морским свиньям", - говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, по информации ученых, строительство в проливе будет препятствовать ежегодным миграциям морских свиней из Азовского моря в Черное и наоборот.

"Главная угроза в том, что в Азовском море живет отдельная популяция - группа морских свиней, которые отличаются от черноморских анатомически и даже по внешнему виду. Эта отдельная популяция, которая является немногочисленной, сильно страдает из-за случайной гибели в рыболовных сетях, продолжительность ее жизни неуклонно сокращается", - проинформировали специалисты.

Они также напомнили, что в 2021 году Азовское море и Керченский пролив были признаны Международным союзом охраны природы как акватория мирового значения, важная для китообразных.

"Правительство так называемой РФ осведомлено об угрозах подводного шума - та сторона ранее уже отрицала его влияние на морских животных от строительства моста. Но действует по принципу - может повторить преступление, пока это безнаказанно. Однако наказание за военные преступления против природы - и из-за небоевых действий - постигнет всех причастных", - говорится в заявлении.

Строительство загадочного сооружения возле Крымского моста

Недавно в Telegram-канале "Крымский ветер" появилась информация о том, что вдоль Крымского моста оккупанты начали устанавливать сваи. Отмечалось, что их забивают в морское дно параллельно мосту со стороны Керченского полуострова.

Представитель Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук, комментируя это строительство, заявил, что российские оккупанты возводят возле Крымского моста сооружение, которое может быть определенной защитой от дроновых атак.

По его словам, оно не выглядит фундаментально и вряд ли выдержит сезон штормов.

Вас также могут заинтересовать новости: