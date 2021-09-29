Экологи предупреждают об угрозе изменения экосистемы Днепра.

Приток реки Днепр в поселке Козин под Киевом покрылся зарослями из водного гиацинта из Южной Америки. Это растение называют "водяной чумой" за быстрое распространение. Экологи говорят, что его появление может обернуться экологической катастрофой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам ученых, растение попало в открытую воду из частных домов.

"Гиацинт красивый - поэтому его покупают и разводят в прудах. От одного растения может быть целая куча побегов. Они очень легко отламываются, и как только он отломился - дальше может уже плыть и образовывать новые заросли", - рассказывает гидробиолог Владимир Трилис.

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Растение не имеет корней и вырастает над водой до 50 сантиметров. Ветром его несет в Днепр и там оно меняет существующую экосистему.

"Быстрые изменения в экологии - это, обычно, очень плохо. Это повлечет за собой изменения беспозвоночных, рыб, то есть эти цепочки экологичны они очень длинные. Какие будут последствия, предсказать очень трудно", - объясняет Трилис.

Опасность "водной чумы" для открытой подтверждают в питомнике цветов: говорят, что гиацинт популярен последние пять лет, им украшают частные озера.

"В тропических странах это растение называют водяной чумой за его скорость разрастания. Оно разрасталось так быстро, что начало перекрывать судоходные реки или дамбы", - рассказывает Анастасия Стеценко, технолог по выращиванию декоративных растений.

Экологи бьют тревогу: большие экологические проблемы из-за разрастания гиацинта могут начаться уже в следующем году.

Как сообщал УНИАН, в заливе Днепра Берковщина в Киеве возле торгово-развлекательного центра River Mall на воде сняли разноцветные пятна.

Автор: Юрий Годован