Испуганные зрители разбежались / фото REUTERS
Во время представления в Казанском государственном цирке один слон напал на другого.
Читайте такжеРоссиянка так хотела похудеть, что умерла от истощенияОб этом сообщает Лента дна в своем Telegram-канале.
Так, один из слонов вытолкнул другого за борт манежа.
"Слоны повалились на первые ряды и перепугали и зрителей, и сотрудников. Но никто в итоге не пострадал - драку разняли, вечернее шоу отменили", - говорится в сообщении.
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