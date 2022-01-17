Животное едва не угорело. Сейчас чувствует себя хорошо.

В Львове полицейские спасли кошку, которая надышалась продуктами горения во время пожара, произошедшем в спальном районе города.

Как говорится в сюжете ТСН, на вызов о пожаре прибыли спасатели и копы. Жильцов подъезда эвакуировали. В квартире, где горело, жильцов в то время дома не было. Но полицейский заметил бесчувственную кошку.

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Из-за пламени офицер едва добрался до животного, вынес на улицу и передал напарнице, которая и реанимировала четвероногую - делала массаж сердца. Затем копы отвезли ее к ветеринару.

Мики - так зовут животное - чувствует себя хорошо, рассказала ее владелица, и поблагодарила полицейских за спасенную жизнь кошки.

Напомним, как писал УНИАН, спасатель из Киева напоил кота после пожара и растрогал сеть.

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