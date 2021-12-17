Жители Ивано-Франковщины возмущены инцидентом и обвиняют в появлении черного снега выбросы с ТЭС.

На Прикарпатье выпал черный снег. Аномалию заметили вблизи Бурштынской ТЭС, в селах Ивано-Франковской области. Инцидент уже дошел до Верховной Рады, нардеп из Галича назвал ситуацию "страшной бедой", а премьер-министр Денис Шмигаль дал поручение временному исполняющему обязанности министра Минприроды.

Один из жителей Галича показал фото и видео с черным снегом в Facebook, а уже сегодня об аномалии говорили на заседании Рады.

Так, 16 декабря Владимир Теслюк разместил на своей странице в социальной сети фото, на которых можно увидеть черный снег. Он призвал жителей Прикарпатья не молчать об инциденте. В комментариях люди обвинили в аномалии Бурштынскую ТЭС, ведь именно возле нее в селах Ивано-Франковщины почернел снег.

"Да это просто ужас какой-то! Сегодня снег еще чернее! Что же с нами делают? А мы молчим?! Или мы уже так привыкли к этому, что даже не замечаем?",- написал он.

Впоследствии стало известно, что представители Управления Госпродпотребслужбы и Управления экологии в Ивано-Франковской области взяли пробы загрязненного снега в центре Галича.

Читайте такжеКарпаты накроют метели и снегопады: объявлено штормовое предупреждениеА сегодня, 17 декабря, Шмыгаль попросил временно исполняющего обязанности министра Минприроды Руслана Стрельца подробно доложить о ситуации с черным снегом и Бурштынской ТЭС. Премьер дал свое поручение после того, как нардеп из Галича Игорь Фрис поднял тему об аномалии.

"Вчера в Галиче выпал снег, он — черного цвета. Бурштынская ТЭС вчера выпустила неизвестное количество черного дыма, который выпал на Галич и территории поблизости. Снега нет, все черное вокруг Галича и населенных пунктов. Или фильтры не работают, что там происходит — неизвестно. Я прошу безотлагательно привлечь Ивано-Франковскую экоинспекцию, которая в частности не работает ответственно в этом вопросе. С этим надо что — то делать, потому что это - беда страшная", - передает слова Фриса "Суспільне".

Ранее УНИАН уже сообщал, что экологи бьют тревогу из-за разрушения почв сельхозназначения в Украине.

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Автор: Полина Кузенко