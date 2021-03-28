Ежегодно организаторы акции призывают выключить свет на один час, чтобы привлечь внимание к различным экологическим темам.

В пятнадцатый раз мир присоединился к Часу Земли - международной экологической акции, организованной Всемирным фондом природы WWF.

Читайте такжеУкраинцев призвали принять участие во всемирной экологической акции "Час Земли"Ежегодно она проводится в последнюю субботу марта с 20:30 до 21:30 по местному времени или переносится на предпоследнюю субботу, если совпадает со Страстной субботой. Час Земли считается самой массовой общественной акцией в истории человечества.

Одной из первых среди стран мира во тьму частично погрузилась Новая Зеландия. В частности, без освещения остались радиовышка Скай Тауэр в Окленде и здание парламента в столице.

Свои огни в знак поддержки Часа Земли также потушили мемориал "Ворота Индии" в Нью-Дели, Базилика Святого Петра в Ватикане, большой Королевский Дворец в Бангкоке, Пекинский национальный стадион, башни Петронас в Куала-Лумпуре, телевизионная башня в Токио, Потсдамская площадь в Берлине, Колизей, колесо обозрения Лондонский Глаз и немало других памятников архитектуры и известных учреждений.

В Украине Час Земли 2021 посвящен старовозрастным лесам. В субботу, 27 марта, WWF-Украина открыл национальный сбор голосов в поддержку старейших лесов Украины.

"В этом году наше празднование особенное, потому что посвящено сохранению ценнейших лесов Украины! Старовозрастные леса - самые старые и ценные леса Украины. Они не только наша национальная гордость, но и дом для редких видов животных и растений, регуляторы климата и природные лаборатории. Треть из них незащищена и может исчезнуть в любой момент", - сообщила организация на своей странице в Facebook.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова