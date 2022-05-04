Лидерами по количеству новых насаждений являются Ривненская и Житомирская области.

Во время войны предприятия Гослесагентства высадили 103,2 млн деревьев на площади 15184,6 га.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Отмечается, что засаженная площадь 471,5 га - это новые леса, а 1236,4 га засажено для содействия естественному возобновлению - введение пород, которых не хватает.

"Во время войны мы продолжаем озеленение нашей страны. Более того, в планах построить в 8 областях современные селекционно-семенные центры, чтобы увеличить мощности для выращивания посадочного материала на будущие годы", - подчеркнул председатель Гослесагентства Юрий Болоховець.

В ведомстве отметили, что лидерами по количеству высаженных деревьев являются Ривненская (24,6 млн штук) и Житомирская (23,6 млн штук) области.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на ноябрь 2021 года президентский указ о высадке 1 млрд деревьев с июня 2021 года был выполнен на 3,53%: всего высажено 35,74 млн деревьев.

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