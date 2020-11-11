Паука Alopecosa fabrilis, вид которого считали вымершим, нашли на военной базе в Британии. Последний раз его видели 27 лет назад, с тех пор ученые предположили, что членистоногий исчез из природы.
Об этом сообщает Science alert.
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Паук-лиса собственноручно охотится на добычу ночью, без помощи паутины. Ученые заметили его благодаря аэрофотосъемке.
Были замечены несколько пауков-самцов, одна самка и, возможно, несколько детенышей, хотя последних трудно идентифицировать.
У взрослых особей тело пушистое, серо-коричневого окраса. Они могут плести шелк и выстилать им норки для зимней спячки.
Пауки-лисы находятся на грани исчезновения. Одиночные представители вида встречаются в материковой Европе: больше всего - в Нидерландах и Дании.
Для безопасности ученые не указывают конкретное место, где нашли редкого паука.
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