Для безопасности ученые не указывают конкретное место, где нашли редкостного паука.

Паука Alopecosa fabrilis, вид которого считали вымершим, нашли на военной базе в Британии. Последний раз его видели 27 лет назад, с тех пор ученые предположили, что членистоногий исчез из природы.

Об этом сообщает Science alert.

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Паук-лиса собственноручно охотится на добычу ночью, без помощи паутины. Ученые заметили его благодаря аэрофотосъемке.

Были замечены несколько пауков-самцов, одна самка и, возможно, несколько детенышей, хотя последних трудно идентифицировать.

У взрослых особей тело пушистое, серо-коричневого окраса. Они могут плести шелк и выстилать им норки для зимней спячки.

Пауки-лисы находятся на грани исчезновения. Одиночные представители вида встречаются в материковой Европе: больше всего - в Нидерландах и Дании.

Для безопасности ученые не указывают конкретное место, где нашли редкого паука.

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Автор: Яна Ставская