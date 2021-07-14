По словам главы "Метинвеста", исторически фабрика была самым большим загрязнителем в Украине.

Крупнейшая в Европе аглофабрика ММК им. Ильича на сегодня полностью отвечает европейским нормам по объемам выбросов в атмосферу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на международном форуме в Киеве "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины", реализованном в партнёрстве с компанией "Метинвест", сообщил генеральный директор компании Юрий Рыженков.

Читайте такжеВ Украине начался процесс сокращения выбросов парниковых газов в металлургии"Один из самых крупных проектов, которые мы осуществили - это очистные сооружения на аглофабрике на меткомбинате Ильича. Это исторически был самый большой загрязнитель в Украине. Фабрика остается крупнейшей в Европе. На сегодня могу сказать, что аглофабрика комбината Ильича на сто процентов отвечает европейским требованиям по выбросам в окружающую среду загрязняющих веществ", - сказал Рыженков.

Справка УНИАН. Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича (ММК им. Ильича) – предприятие полного цикла. Аглофабрика ММК им. Ильича – крупнейшая в Европе. Часть товарного агломерата реализуется в адрес МК "Азовсталь". Основная продукция комбината – плоский прокат из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения.

Предприятие входит в состав группы "Метинвест Холдинг".

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Автор: Иван Бойко