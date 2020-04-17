В КГГА прогнозируют, что завтра в Киеве уровень загрязнения воздуха будет находиться в пределах нормы

16 и 17 апреля в воздухе в Киеве были превышены показатели содержания диоксида серы, формальдегида и диоксида азота, сейчас ситуация стабилизируется.

Завтра в столице уровень загрязненности воздуха будет находиться в пределах нормы.

Об этом заявил начальник Управления экологии и природных ресурсов Киевской горгосадминистрации Андрей Малеваный, сообщили в пресс-службе КГГА.

16 и 17 апреля в воздухе в городе были превышены показатели содержания диоксида серы, формальдегида и диоксида азота. Северо-западный ветер принес в Киев воздушные массы с очагов пожаров Житомирской и Киевской областей.

Читайте такжеЗагрязненный воздух из Киева перемещается в другие регионы – Гидрометцентр

«Согласно данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, содержание продуктов горения в Киеве на постах наблюдения был превышен вдвое, а содержание диоксида азота - почти в четыре раза. Сейчас наблюдается постепенная нормализация ситуации. Характер погоды 18 апреля не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздуха», - отметил Малеваный.

Последние данные о состоянии атмосферного воздуха также предоставил Центр общественного здоровья Института Марзеева. По их информации, содержание мелкодисперсной пыли в воздухе Киева находится в пределах нормы: PM 2,5 - 32 мкг, PM 10 - 41 мкг. Вчера эти показатели превышали в некоторых промежутках времени в 4,5 раза.

Частицы такого размера обычно возникают в результате механических процессов и переноса мельчайших частиц почвы ветром. Эти частицы, как правило, задерживаются в верхних дыхательных путях и выводятся из организма во время кашля.

Учитывая ситуацию, специалисты призывают ограничить пребывание на открытом воздухе; держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром, при открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять; включить системы кондиционирования и очистки воздуха; проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Если появляется одышка, кашель или бессонница, необходимо по телефону обратиться к врачу.

Также в пресс-службе напомнили о необходимости придерживаться противоэпидемических мер и ограничений. В частности, призвали не выходить из дома без крайней необходимости.

Как сообщал УНИАН, в течение дня 16 апреля в воздухе в Киеве был сильный запах продуктов горения, наблюдалась задымленность.

В ГСЧС объяснили, что это связано с пожарами травяного настила и лесной подстилки в Киевской и Житомирской областях, дым от которых в столицу разносит ветер.

Согласно информации пресс-службы КГГА, в результате пожаров в Житомирской области и зоне отчуждения, а также пылевой бури вечером 16 апреля в воздухе в Киеве были зафиксированы значительные концентрации вредных веществ, выделяемых в результате горения.

Власти города призвали жителей закрыть окна и не выходить на улицу.