Масштабный лесной пожар на Черниговщине: к тушению привлекли авиацию (фото)

Пожар локализован на площади 10 га.

В Черниговской области к тушению пожара в лесу привлечена авиация.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в области.

Согласно информации, в 12:20 в оперативно-координационный центр управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре настила в лесу и сухой травы на поле общей площадью около 9 га вблизи с. Евминка Козелецкого района.

К тушению пожара были привлечены 63 работника и 12 единиц техники.

Также для тушения пожара задействованы 2 самолета Ан-32П специального авиационного отряда ГСЧС Украины.

По состоянию на 17:30 пожар локализован на общей площади 10 га (из них - 5 га настила в лесу и 5 га сухой травы). Авиацией ГСЧС Украины осуществлено два сброса воды. Тушение пожара продолжается. На месте происшествия работает оперативная группа управления ГСЧС Украины в Черниговской области.