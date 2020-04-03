В Одессе полиция расследует убийство краснокнижного орла правоохранителями (фото)

Все участники происшествия установлены. В полиции подтвердили, что на снимке действительно сотрудники одного из территориальных отделений Нацполиции области.

В Одессе полиция начала служебное расследование по факту убийства орла, занесенного в Красную книгу, сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, руководство управления инициировало служебное расследование по факту публикации в Интернете фотографии вооруженных людей, которые держат в руках мертвого орла, занесенного в Красную книгу.

Данное заявление полицейский главк сделал после того, как сегодня ночью активисты разместили в социальных сетях упомянутый фотоснимок.

«В настоящее время все участники происшествия установлены. Они действительно являются сотрудниками одного из территориальных отделений полиции области», - сказано в сообщении.

Отмечается, что с полицейских, запечатленных на фото, сегодня было взято объяснение. Установлено, что снимок сделан два года назад на охоте.

Сведения о событии внесены в журнал Единого учета. По данному факту назначено служебное расследование, материалы которого будут направлены в Государственное бюро расследований.

Упомянутую фотографию в социальных сетях ночью разместил лидер общественного движения «Уличный фронт» Демьян Ганул. На ней – трое мужчин в камуфляжной одежде, которые держат за крылья большого орла. В руках мужчин – ружья, рядом – охотничьи собаки.

Ганул заявил, что эти люди, «под прикрытием» охотничьего билета охотятся на краснокнижных животных. В данном случае они держат убитого ими же беркута (золотого орла).

«Установлено, что справа на фото - представитель разрешительной системы полиции Коля Черный. Слева на фото - представитель полиция Максим Тимотин. Тот, что в центре предположительно тоже офицер полиции. Эта информация проверяется», - заявил активист.

По его данным, фотография сделана в поселке Окны.

Как отметил известный эколог Иван Русев, по предварительным данным, на фотоснимке – сотрудник Окнянского отделения полиции Подольского отдела полиции Максим Тимотин, инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы этого же полицейского отделения и руководитель одного из РЭС компании «Одессаоблэнерго» Андрей Ляцкий.