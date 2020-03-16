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Волки терроризируют жителей двух сел на Кировоградщине (видео)

19:08, 16 марта 2020
Экология
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Читайте такжеСъели кенгуру: дикие волки возвращаются в Западную ЕвропуОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что за несколько дней волки загрызли с десяток овец, разорвали двух собак прямо во дворах домов.

Местные жители ошеломлены такой дерзостью и уже боятся выходить из домов.

Ранее УНИАН сообщал, как в зоопарке Винницы поселилась пара полярных волков.

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