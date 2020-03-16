Волки терроризируют жителей двух сел на Кировоградщине (видео)

За несколько дней хищники загрызли с десяток овец, разорвали двух собак.

Жителей двух сел в Кировоградской области терроризируют волки. Хищники свободно гуляют по дворам.

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Отмечается, что за несколько дней волки загрызли с десяток овец, разорвали двух собак прямо во дворах домов.

Местные жители ошеломлены такой дерзостью и уже боятся выходить из домов.

Ранее УНИАН сообщал, как в зоопарке Винницы поселилась пара полярных волков.