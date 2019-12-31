Грациозные хищники: в зоопарке Винницы поселилась пара полярных волков (видео)
10:18, 31 декабря 2019Экология
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Сейчас белые волки живут в клетках на улице, а вскоре их переселят в просторные вольеры.
Пара белых волков в зоопарке / скриншот
В Винницком зоопарке поселилась пара полярных волков.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Привезли волков из Бердянского зверинца - там одна из крупнейших популяций этих животных в стране.
Сейчас белые волки живут в клетках на улице, а через несколько месяцев их переселят в просторные вольеры. Кормят новоприбывших курятиной и телятиной.
Животные молодые, поэтому в зоопарке надеются на скорое пополнение. Впрочем, говорят: чтобы самка приняла самца нужно время, поэтому в оющее помещение переведут хищников только весной.
Пара полярных волков поселилась в зоопарке Виннице
Как сообщал УНИАН, в мексиканском зоопарке публике представили маленькое жирафеня. Оно родилось осенью, однако, все это время находилось на карантине.
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