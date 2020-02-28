Уменьшение вредных выбросов: "АрселорМиттал Кривой Рог" закроет мартеновский цех

Минэкоэнерго просит «АрселорМиттал Кривой Рог» полностью закрыть мартеновское производство в марте 2020 года. Гендиректор предприятия заверил, что эти меры будут вовремя реализованы для формирования атмосферы доверия между государством и инвестором.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды просит руководство крупнейшего металлургического комбината «АрселорМиттал Кривой Рог» полностью закрыть мартеновское производство в марте 2020 года и прекратить работу доменной печи №7 до конца текущего года.

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В сообщении министерства сказано, что заместители министра энергетики и защиты окружающей среды Роман Абрамовский и Константин Чижик провели встречу с руководством предприятия по инвестиционным планам комбината, выполнению природоохранных мероприятий и обязательств в части защиты окружающей среды, взятых при покупке комбината.

«Во время встречи сосредоточили внимание руководителя предприятия на необходимости полного закрытия мартеновского производства в марте 2020 года и выполнения требований разрешений на выбросы о прекращении работы доменной печи №7 до конца текущего года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что генеральный директор предприятия Мауро Лонгобарди заверил, что эти меры будут вовремя реализованы для формирования атмосферы доверия между государством и инвестором, а также сообщил о планах с сентября 2020 года начать строительство фабрики окомкования мощностью 5 млн т окатышей в год. Такая технология значительно более экологична по уровню выбросов.

Как сообщал УНИАН, в феврале «АрселорМиттал Кривой Рог» заявил, что планирует до 2023 года инвестировать 700 млн долл. в модернизацию основных фондов с целью снижения негативного влияния на окружающую среду.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются страны Ближнего Востока, Африки и Европы.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций комбината «Криворожсталь» на открытом конкурсе в октябре 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в «Mittal Steel Кривой Рог», позднее – в «АрселорМиттал Кривой Рог». Компания ArcelorMittal образована в 2006 году путём слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.