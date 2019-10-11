Крупнейшее металлургическое предприятие Украины впервые за 12 лет выплатит дивиденды - 11 миллиардов

Последний раз предприятие платило дивиденды за 2007 год.

Крупнейшее металлургическое предприятие Украины комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» направит на дивиденды 10,8 млрд грн, говорится в сообщении компании по итогам собрания акционеров.

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«На дивиденды будет направлено 10,845 млрд грн. Размер дивидендов утвержден в размере 2,81 грн на одну простую акцию. Порядок и сроки выплаты дивидендов позже определит наблюдательный совет компании. После этого средства будут перечислены акционерам», - сказано в сообщении.

Отмечается, что последний раз дивиденды платили за 2007 год – еще до кризиса 2008–2009 годов. После этого компания направляла средства на модернизацию производства, выполнение масштабных инвестпроектов.

Сообщается, что нынешняя выплата дивидендов не повлияет на выполнение инвестиционной программы.

«В ближайшие 5 лет в развитие производства инвестируют 1,8 млрд долларов. Из них около 300–350 млн долларов планируют вложить в строительство фабрики окомкования. Она будет выпускать окатыши, которые частично заменят агломерат в качестве сырья для доменных печей. Благодаря этому предприятие сможет закрыть две изношенные аглофабрики и тем самым снизить объем выбросов на 50–55%», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются страны Ближнего Востока, Африки и Европы.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций комбината «Криворожсталь» на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в «Mittal Steel Кривой Рог», позднее – в «АрселорМиттал Кривой Рог». Компания ArcelorMittal образована в 2006 году путём слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.