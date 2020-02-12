Пожары в Австралии: 113 видов животных нуждаются в экстренной помощи

Популяция этих животных находится в опасности. Некоторые из них потеряли около 30% своей среды существования.

В Австралии выделили 113 видов животных, которые нуждаются в экстренной помощи после чудовищных лесных пожаров в стране.

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Этим животным необходима "неотложная помощь" после того, как их количество уменьшилось, а места проживания были опустошены недавними пожарами. Об этом сообщает zik со ссылкой на ВВС.

По словам местных властей, в обнародованном отчете по ситуации сказано, что речь явно не идет об исчезновении, но некоторые животные в списке потеряли около 30% своей естественной среды обитания, поэтому их популяция находится в опасности.

Как отмечается, предварительный список, обнародованный во вторник, сузил поле из сотен видов пораженных огнем видов до тех, кто нуждается в самых безотлагательных мероприятиях по охране. Он был разработан правительственной экспертной комиссией по вопросам восстановления популяции диких животных и видов, находящихся под угрозой.

В частности, в перечень животных, которые пострадали больше всего, попали 3 вида птиц, 20 видов рептилий, 5 видов беспозвоночных, 19 млекопитающих, 22 вида ракообразных и 17 видов рыб.