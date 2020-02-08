60 слонов могут убить после снятия моратория в Ботсване

На аукционе продали 6 из 7 таких пакетов на общую сумму 2,3 миллиона долларов. Каждый пакет предусматривает убийство 10 слонов.

В Ботсване (Южная Африка) распродали первые охотничьи пакеты на убийство слонов после снятия запрета охоты на этих животных прошлого года.

Об этом пишет AJ.

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Отмечается, что на аукционе продали 6 из 7 таких пакетов на общую сумму 2,3 миллиона долларов. Каждый пакет предусматривает убийство 10 слонов.

Популяция слонов в Африке сокращается из-за браконьерства. В то же время в Ботсване их численность, по данным издания, выросла до 130 тысяч.

Власти страна объясняют, что охота необходима, чтобы ослабить общественную напряженность. Поскольку животные вредят фермерам, разрушая их инфраструктуру и вытаптывая сельскохозяйственные культуры.

Решение отменить запрет на охоту на слонов в прошлом году поддержали местные жители, однако зоозащитники это раскритиковали.

Как сообщал УНИАН, сын американского президента Дональд Трамп-младший выступит на открытии ежегодного съезда международного сафари-клуба в США (SCI). Кроме того, мужчина и сам примет участие в охоте. Такой поступок уже осудило сообщество зоозащитников.