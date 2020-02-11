Ученые исследуют жизнь антарктических пингвинов, чтобы предотвратить снижение их популяции (фоторепортаж)

Сейчас популяция антарктических пингвинов вызывает наименьшее беспокойство, однако вызванное глобальным потеплением таяние ледников может серьезно им навредить.

Фотосервис Reuters показал неделю из жизни ученых, исследующих проблемы снижения популяции антарктических пингвинов.

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В частности, в конце января - начале февраля 2020 года фотограф Reuters снимал быт и работу научной экспедиции, в которой вместе с исследователями принимают участие активисты Greenpeace.

Съемку проводили на островах Сноу, Анверс, Два-Хаммок, а также в гавани Орн и других местах.

Отметим, антарктические пингвины - это достаточно небольшая разновидность этих нелетающих птиц. Рост взрослой особи составляет около 60-70 см, вес - до 4,5 кг. Сейчас, по оценкам ученых, популяция антарктических пингвинов составляет около 8 миллионов особей и вызывает меньше всего беспокойства. Впрочем, в последние годы пошли разговоры о растущих угрозах для этих птиц из-за вызванного глобальным потеплением таяния ледников, а также снижения количества криля, который является их основной пищей - в результате промышленного вылова и природных явлений. Поэтому ученые начали активно исследовать жизнь антарктических пингвинов, чтобы предотвратить снижение их популяции.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным ученых, процесс разрушения антарктического ледникового щита ускорился в шесть раз за 40 лет.