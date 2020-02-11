Ученые исследуют жизнь антарктических пингвинов, чтобы предотвратить снижение их популяции (фоторепортаж)
Фотосервис Reuters показал неделю из жизни ученых, исследующих проблемы снижения популяции антарктических пингвинов.
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В частности, в конце января - начале февраля 2020 года фотограф Reuters снимал быт и работу научной экспедиции, в которой вместе с исследователями принимают участие активисты Greenpeace.
Съемку проводили на островах Сноу, Анверс, Два-Хаммок, а также в гавани Орн и других местах.
Отметим, антарктические пингвины - это достаточно небольшая разновидность этих нелетающих птиц. Рост взрослой особи составляет около 60-70 см, вес - до 4,5 кг. Сейчас, по оценкам ученых, популяция антарктических пингвинов составляет около 8 миллионов особей и вызывает меньше всего беспокойства. Впрочем, в последние годы пошли разговоры о растущих угрозах для этих птиц из-за вызванного глобальным потеплением таяния ледников, а также снижения количества криля, который является их основной пищей - в результате промышленного вылова и природных явлений. Поэтому ученые начали активно исследовать жизнь антарктических пингвинов, чтобы предотвратить снижение их популяции.
Как ранее сообщал УНИАН, по данным ученых, процесс разрушения антарктического ледникового щита ускорился в шесть раз за 40 лет.