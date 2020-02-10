Загрязнение Каховского водохранилища: полиция открыла производство

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и устанавливают виновных.

Полиция открыла производство из-за сообщения о загрязнении Каховского водохранилища.

Об этом сообщает пресс-служба Никопольского отдела полиции.

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Производство открыто по ч. 1 ст. 242 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил охраны вод. По информации Апостоловской ОТГ, во время отбора образцов воды в Каховском водохранилище на территории Апостоловского района обнаружено превышение содержания пестицидов.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства преступления и круг виновных лиц. Санкция статьи предусматривает штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Как известно, пока источники отравления воды не нашли. Местным жителям советуют, пока не готовы результаты исследований, употреблять воду из-под крана только в технических целях. Учебные заведения временно закрыли на карантин.