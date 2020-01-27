Активисты планируют масштабную акцию по высадке более миллиона деревьев по всей Украине

Организаторы отметили, что таким образом Украина сможет запустить планетарный флеш-моб.

Активисты и представители бизнеса в марте проведут масштабную акцию по высадке более 1 млн деревьев по всей Украине и призывают граждан, проживающих на территории страны и за ее пределами, присоединиться, чтобы таким образом улучшить имидж Украины в глазах всего мира.

Об этом на пресс-конференции заявила гендиректор национального проекта «Книга рекордов Украины» Анна Крысюк, отметив, что акция «1 миллион деревьев за 24 часа» будет проходить 20 марта в рамках всеукраинского проекта «Озеленение Украины».

«Украинский старт станет очень серьезным стартом глобального проекта. Я думаю, что это должно быть больше, чем 100 миллионов деревьев, и не только в Украине, Европе, но и повсюду. Поэтому мы должны объединяться и делать это осознанно», - сказала она, отметив, что 100 млн деревьев предусмотрено высадить глобальной инициативой, которая предусматривает участие многих стран.

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Крысюк пояснила, что речь идет не только об одном дне высадки деревьев, это большой годичный проект, который предусматривает образовательные мастер-классы, конкурсы, спортивные забеги и печать итоговой книги, в которой будут показаны все области и регионы Украины, которые высаживали деревья.

«Вы можете сами все организовать. Найти саженцы и организовать процесс высадки возле любой школы, например, и везде, где есть возможность. А можно подключаться к нашим участкам - где есть открытые площадки, где будет уже подготовлена земля, инвентарь и все остальное», - сказала Крысюк.

По ее словам, также можно выступить соорганизатором и пригласить волонтеров, поскольку важно все архивировать с помощью фото и видео. Впоследствии будет издана книга и видео, которое будет распространяться по всему миру.

Присутствующий на пресс-конференции основатель делового клуба «CEO Club Ukraine» Сергей Гайдайчук сказал, что идея создания проекта возникла в ответ на глобальные вызовы изменения климата, стоящие перед человечеством. Кроме того, для Украины это возможность заявить о себе в качестве социально ответственного партнера.

«Вызов номер один в мире – это климатические изменения. Мне кажется, что сейчас идеальное время показать всему миру, что Украина может идти впереди всей планеты, не просто просить, а может дать», – сказал он.

Гайдайчук отметил, что после того, как основатель и бессменный президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб заявил о необходимости высадить триллион деревьев до 2030 года, многие страны взяли на себя обязательства по 200-300 млн деревьев высадить в течение 10 лет. Если наша страна покажет реальные действия, то это создаст положительный имидж на международной арене.

«Представьте, если Украина 20 марта сделает планетарный флеш-моб, не только внутри страны, но и по всему миру сделать такой жест – высадить несколько миллионов деревьев, и мы покажем всему миру: пока вы заявляете и планируете на десятки лет, Украина взяла и сделала это через два месяца после Давоса», - подчеркнул он.

Проект инициирован деловым клубом «CEO Club Ukraine» совместно с «Книгой рекордов Украины».

Как сообщал УНИАН, 21-24 января в швейцарском Давосе проходил Всемирный экономический форум с участием украинской делегации.

Впервые за полувековую историю экономического форума в Давосе определено, что пять крупнейших мировых рисков являются экологическими. Речь идет о климатических катастрофах, потере биоразнообразия и разрушении наземных и водных экосистем.

Ученые из Швейцарии пришли к выводу, что самый эффективный способ борьбы с глобальным потеплением – сажать много деревьев: триллион, а может быть, и больше.

Президент США Дональд Трамп пообещал присоединиться к инициативе по высадке одного триллиона деревьев.