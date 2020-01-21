Трамп в Давосе раскритиковал экоактивистов, которые говорят об апокалипсисе

Президент США заявил, что сейчас время для оптимизма, а не пессимизма, и делился многочисленными достижениями своей администрации.

Президент США Дональд Трамп осудил "климатических пророков", которые говорят об апокалипсисе из-за проблем экологии.

Об этом Трамп заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), передает Громадське.

Глава Белого дома выступил на панели "Предотвращение климатического апокалипсиса", которую открывала экоактивистка Грета Тунберг. Она обвинила мировых лидеров в том, что они почти ничего не делают для борьбы с изменениями климата.

Хотя Трамп и не вспоминал конкретно имени Тунберг, он призвал "климатических пророков" отказаться от предсказаний апокалипсиса и пообещал, что Америка будет защищать свою экономику.

"Эти паникеры (экоактивисты - ред.) всегда хотят одного и того же - абсолютной власти доминировать и контролировать каждый аспект нашей жизни", - сказал он.

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Президент США заявил, что сейчас время для оптимизма, а не пессимизма, и делился многочисленными достижениями администрации.

"Сейчас - время величественной надежды, радости, оптимизма и действия. Но для того, чтобы воспользоваться возможностями будущего, мы должны отбросить "опытных" пророков обреченности и их предсказания об "апокалипсисе". То время пророков-дурачков из прошлого. Они у нас, у вас - всюду. И они видят в нас зло - и мы не дадим этому случиться", - подчеркнул он.

На прямой вопрос, согласен ли он с мнением Греты Тунберг по защите климата, Трамп ответил: "Я большой поклонник окружающей среды. Окружающая среда это очень важно. Спасибо!".

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп в Давосе заявил, что Вашингтон присоединится к инициативе по высадке на планете 1 триллиона деревьев.